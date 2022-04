"Avevo avvertito un brutto presentimento domenica sera con la vittoria del Milan al 92' soprattutto vedendo ridere Acerbi dopo aver subito il gol, ho avuto la netta sensazione che l' abbia fatto apposta a sbagliare intervento ...... poco prima dell'inizio di Bologna Inter vedo che mancano Handanovic e Bastoni, e i presentimenti negativi aumentavano ..... subito mi son detto perché Inzaghi non ha avuto il coraggio di schierare Cordaz e D'Ambrosio dall'inizio ?.....Radu in due anni ha giocato 2 partite, l'ultima nello scorso campionato con Conte, e la partita di coppa Italia con l'Empoli quest'anno, mentre Cordaz l'hanno scorso era titolare in serie A con il Crotone giocando tutto il campionato oltre ad avere tanta esperienza in più rispetto al rumeno ......Dimarco non è un centrale di difesa, non ha il fisico da difensore, ha gambe da centrocampista, è un giocatore che si propone più in attacco dato che è dotato di piedi buoni e un buon tiro ,il sostituto di Bastoni doveva essere D'Ambrosio a destra con Skriniar a sinistra, .....soprattutto in questo finale di campionato si dovevano creare situazioni più semplici possibili , a mio parere Inzaghi non è stato molto attento ai dettagli ,.... L'esperienza di Cordaz in porta e i tre centrali D'Ambrosio De Vrji Skriniar ci avrebbero portato i 3 punti......Non vi nascondo che quando Inzaghi pensa di fare dei cambi mi preoccupo, perché spesso non ci azzecca......Ormai abbiamo consegnato lo scudetto al Milan e non credo proprio che ci saranno più sorprese fino alla fine, la seconda stella purtroppo non arriverà anche perché in questi anni non abbiamo mai avuto un portiere di riserva all'altezza del titolare, ...vi ricordate chi era la riserva di Julio Cesar? .... .Toldo!...Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro....saluti"