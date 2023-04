"Buongiorno e grazie dello spazio che vorrete dedicarmi. Sono certo purtroppo che chi non ha capito mai lo potrà fare, ma Simone Inzaghi oggi merita non una, ma mille scuse. Io da mia parte l’ho sempre difeso, fosse solo per l’educazione eccezionale che pratica in ogni contesto che a mio modo di vedere rappresenta un plus di grande valore. Eppure è stato massacrato QUOTIDIANAMENTE! E per cosa poi, con quali presupposti logici?? Quest’uomo ha in mano, anzi nelle sue mani per fortuna nostra!, una squadra che va avanti vendendo i migliori, con i parametri zero, sull’orlo di finanziamenti rifinanziati, e con una presidenza che si sente solo leggendola con motti sui social. In più non ha mai avuto lukaku, ha dovuto( arifortuna nostra!)trovare e motivare uno scarto della Lazio facendolo diventare un piccolo monumento per sopperire ad una gestione societaria sciagurata di Skriniar, non ha praticamente mai avuto Brozovic ed ha saputo modellare Calha al suo posto… e c’è ne sono molte altre che si potrebbero e dovrebbero dire…quest’uomo che ha portato tre coppe, che ci mantiene nelle due ancora in essere, che ha dovuto subire 10/12 reti pazzesche dall’inizio dell’anno da parte di giocatori che non ne faranno più una uguale in tutta la loro vita, e nonostante ciò è riuscito a mantenere lo spogliatoio unito e compatto come non so chi sarebbe riuscito…è stato massacrato! Io non ci sto, per me a Inzaghi c’è solo da dire GRAZIE!".

Dino

"Buongiorno se il triangolo delle Bermuda è un mistero,l Inter di Inzaghi regge tranquillamente il confronto...ieri sera abbiamo visto quello che potevamo essere e per tutta una serie di ragioni(per me)misteriose non siamo Quello che mi sento dire è solamente che nella situazione societaria in cui ci troviamo è inutile flagellare Inzaghi,i giocatori,la dirigenza e la proprietà,siamo rinchiusi in un cosmo bizzarro,che al netto degli errori fatti da parte di tutti,ha altre meccaniche difficilmente spiegabili e che si prestino ad un analisi logica,siamo un mistero vero e proprio,e se le partite come quelle di ieri sera ti riempiono gli occhi e placano la famelica voglia di riscatto e vittoria,stamani ti resta sempre in testa la solita domanda "Va bene,tutto molto bello alla Pizzul,ma la prossima?"credo che forse avremmo più in là nel tempo la misura di cosa è questa Inter,grazie,un abbraccio a tinte neroazzure e FORZA INTER!!! Ciao".