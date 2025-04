".....la prima cosa che c'è da dire è vedere CHIVU con il sangue negli occhi è vergognoso ..., interisti rinnegati ci sono, ma così evidenti non ne avevo mai visti, ci deve essere rispetto per ti ha cresciuto.Per quanto riguarda la partita.., al di là del nostro atteggiamento siamo anche sfortunati.., deviazioni decisive e con noi trovano tutti il primo gol in carriera. Cambi sbagliati , di nuovo fuori Bastoni, Bisseck scandaloso, Asllani peggio, Chalanoglu male, Thuram altrettanto. Dopo il pareggio del Parma non abbiamo mai tirato in porta, i giocatori freschi erano più stanchi dei titolari, perdiamo punti da polli, bonus esauriti , ci tocca vincere a Bologna, altrimenti non vinceremo nulla...! Champions League fuori portata , coppa Italia passeranno i cugini, campionato a rischio dopo oggi......!!! preghiamo!!!".

Alfonso

"Gentile Redazione, non ci so parole dopo la partita col Parma. Dopo Udinese, ancora un secondo tempo disastroso, ancora i soliti tre cambi suicida. Di Marco Lautaro, Chalanoglu, sostituiti a mezz'ora dalla fine. Non si più vedere o sentire questa situazione. Lo staff tecnico e atletico un disastro. Se stanno tutti male e infortunati con secondi tempi inguardabili, la colpa sicuramente è del nuovo preparatore atletico che ci sta facendo perdere lo scudetto. Dopo Thiago Motta ex inter che fece di tutto per farci perdere il campionato a favore del Milan, anche questo anno purtroppo un altro ex Inter Chivu sarà ricordato per averci fatto perdere anche per questo anno il campionato. Cacciate i preparatori atletici, Inzaghi pagherà gli ennesimi tre cambi suicida di questo pomeriggio. Se il Napoli vincerà lo scudetto sarò contento solo per Oriali e Lukaku che non avrei ma mai ceduto".

Sandro

"Buonasera. Non commento la sconfitta se non per il fatto che non c’e giustificazione che tenga a smettere di giocare e staccare la spina solo perché sei in vantaggio 0-2.Non e’ bastata la lezione con l’Udinese.Questa e’ sperare che ti vada sempre bene e non e’ una mentalità da grande squadra la definerei ignoranza e immaturità,ma tant’e’. Invece una considerazione a latere.Tutti i soloni e i tromboni opinionisti e giornalisti di parte, sostengono che l’inter abbia due squadre. Beh si,come tutte le altre squadre con il medesimo numero di giocatori in rosa.In questo senso e solo in questo cio’ corrisponde al vero.Ma tutta questa maramaglia che va dagli incompetenti totali per fibire con le voci interessate a creare illusioni nell’ambiente interista con il fine di indurre a scelte sbagliate nella convinzione che gli intercambi siano equivalenti.Perche’ il mondo dell’opinionismo e’ a questo livello di’ rasoterra.Ed infatti tuttele cazzate che escono dalla bocca di Conte e non solo.sul fatto che l’Inter e’ una corazzata e farebbe un campionato a se’ in ofni dive in europa e’ semplicemente ridicolo..Quello che mi lascia basito non e’ quel pisquano di Conte che dice simili corbellerie,ma il fatto che nessuno abbia il coraggio di dire a lui in faccia che e’ un buffone al netto di essere un grande allenatore.Un buffone e un disonesto intellettuale.Ma gli ignavi che se la fanno nelle mutande quando lo intervistano,sono peggio di lui.Peccato per non essere al posto di qualcuno che gli mette il microfono,vi assicuro che mo sistemerei a dovere attraversoi argomenti. Comunque tornando al concetto della corazzata,prendiamo ad esempio Aslani.E’ da tanto che sostengo sia un giocatore insignificante direi dannoso per diversi aspetti.E’ un giocatore che non farebbe il titolare in nessuna delle squadre di serie A all’attuale livello di gioco. Smentitemi se dico che e’ lento da fare vomitare,incapace di fare filtro,fa pena quando calcia in porta e quando ha il pallone fra i piedi non sa mai cosa fare e quel che e’ peggio e’ che non lo sente come un problema evidentemente.Personalità’ zero fisicita’ zero.Lasciarsi fottere il pallone dai piedi e in alternativa passare la palla dietro o lateralmente di un metro massimo due ecco questo 100. Ditemi voi come si fa a credere nella corazzata. Distinti saluti".

Antonio

"È finita la partita di Parma. La delusione è molto forte. Fatico a digerire questo risultato poiché pensavo di poter portare a casa i 3 punti....ma niente da fare. Peccato. Questa partita era importantissima e ci avrebbe consentito di rimanere lontani dal Napoli e invece siamo caduti nel più deludente dei pareggi.Io non sono uno di quelli che guarda solo il bel gioco; infatti a mio avviso prima di tutto conta solo il risultato. E quindi se l'Inter non riuscisse a centrare lo scudetto, per me la stagione sarebbe del tutto fallimentare. Sarebbe inutile dire:" siamo stati sul pezzo in tutte le competizioni!" Questo per me è un ragionamento farlocco che non conta nulla. L'unica cosa che conta per essere una grande squadra è l'albo d'oro e la vittoria di trofei davvero importanti. L'essere stati bravi per aver lottato sino alla fine...non ha nessun genere di rilievo.Lasciamo perdere la coppa Italia, un trofeo inutile e poco importante. Addirittura l'Empoli, che sta lottando per non retrocedere, è arrivata in semifinale...quindi pensate che rilevanza possa avere una coppa del genere: praticamente nulla o pari a 0. In conclusione l'operato della società e della dirigenza verrà giudicato esclusivamente in base ai trofei importanti vinti. Non ci saranno giustificazioni. Se non si vince..non saremo nulla. Saremo solo una squadretta. Inzaghi che ha dovuto lottare con mille problemi, sarà uno dei tanti discreti allenatori e i dirigenti verranno dipinti giustamente come degli incapaci. Il calcio è questo conta solo la vittoria finale, il resto saranno solo chiacchiere che non troveranno alcun genere di spazio negli albi d'oro. Il pareggio di questa sera emana un olezzo pregno di sconfitta.Qualcuno dira'.. Ma c'e il Bayern? E chi se ne frega!!! Perché c'è qualcuno convinto di vincere la Champions?? Siamo seduti lungo la riva del fiume e attendiamo il finale di stagione per giudicare! Come dicevano durante il prima guerra mondiale: " O il Piave o tutti accoppati. Così oggi diciamo: " O lo scudetto o il peggiore dei fallimenti. Amala!!".

Stefano

"Un secondo tempo vergognoso......non si può giocare così male, era successo la stessa cosa con l,'Udinese .... l'Inter non è più in grado di gestire una partita che sta vincendo con 2 gol di scarto.....i soliti passaggini difensori portiere, portiere difensori, . ..ma veramente questi pensano ci arrivare al 90 " giochicchiando in questo modo ?... è semplicemente VERGOGNOSO ! .....Inzaghi non so se si sta rendendo conto che sta perdendo il suo secondo scudetto.....non puoi giocare pensando alla partita successiva, così non si va da nessuna parte..... perché cambiare Chalanoglu, Lautaro e Dimarco, dopo aver lasciato Bastoni negli spogliatoi all'intervallo?... e soprattutto con il risultato ancora in bilico sul 2a1 ?... i nostri panchinari purtroppo non sono all'altezza dei titolari, si era già notato contro l'Udinese e si sono confermati contro il Parma.....il rischio di non vincere nulla è molto alto, altro che triplete!.... la sensazione è che Inzaghi sia con l'Udinese che con il Parma con i suoi cambi ha affossato la sua squadra e la cosa grave è che non se n'è accorto.....io cambiare il meno possibile, perché non ha nessun senso pensare alla partita successiva se prima non sei sicuro di vincere quella che stai giocando......adesso non ci resta che tifare per il Bologna sperando che fermi il Napoli , una cosa però è sicuro l'Inter in estate deve fare un profondo rinnovamento della rosa, sia anagrafica che di qualità...saluti ...".

Francesco

"Buongiorno alla Redazione è a tutti, come diceva qualcuno "sarò breve", solo una domanda Mister Inzaghi, ma visto la stanchezza che nel secondo tempo si vede (praticamente tutti fermi a passeggiare), non sarebbe il caso mettere qualche ragazzo della primavera che abbia fiato anzichè fare sostituzioni che peggiorano la situazione visto che i così detti titolari o presunti tali non si reggono in piedi? Tanto perdere per perdere (perchè a Parma è stata una sconfitta) tanto vale vedere qualche ragazzo o NO Sig. Inzaghi. Speriamo di non restare con "Zeru Tituli" Cordiali saluti a tutti e FORZA INTER".

Domenico

"Buongiorno redazione, dopo 4 anni, per l'ennesima volta un tempo regalato agli avversari, con l'aggravante del vantaggio per 2-0 in una partita fondamentale per la lotta scudetto, era andata bene col Genoa, col Monza e con l'Udinese, anche col Milan in coppa Italia, secondo tempo con spina staccata e gol evitabilissimo...la mentalità vincente non è pensare di lottare per più obbiettivi, ma vincere una partita sporca come quella di ieri, palla in tribuna e non gioco per 45 minuti usando stratagemmi e furbizia...se non s'impara dai propri errori e non si capiscono i propri limiti, dettati dall'andamento della partita di va poco lontano e certe cose le deve trasmettere l'allenatore, anche rinunciando ai soliti cambi e il bel gioco. Grazie per l'opportunità".

Andrea

"Certo che c’è delusione dopo aver assaporato una facile vittoria ma se ci pensiamo bene ciò che è successo era prevedibile come era auspicabile arrivare a questo punto della stagione a giocare ogni 3 giorni perché intendiamoci quello che per alcuni sembra un dramma era di fatto il nostro sogno cioè essere dentro a tutte le competizioni ad aprile ! Allora cosa significa che speravamo di uscire prima dalla coppa Italia o dalla Champions come tutte le altre italiane ? La realtà è che stiamo giocando una stagione fantastica con risultati sportivi fin qui invidiabili da qualsiasi squadra al mondo e che detti risultati colgono impreparata propri l’Inter che si trova inspiegabilmente a dover giocare il finale di stagione più importante dell’era Inzaghi con la squadra più vecchia d’Europa che anche a gennaio è riuscita a cacciare 2 giovani ( 2 dei 3 ultimi acquisti e l’altro è in panchina fisso ) inserendone uno in prestito Zalewsky che oltretutto sta facendo più di quanto si sperava nonostante sia solo un semplice panchinaro che entra 10 min dalla parte sbagliata a farsi spesso insultare dai compagni perché invece di metterla subito se la sposta sul destro ( chissà perché ?). E se qualcuno intende dare la colpa dei mancati investimenti a gennaio alla proprietà sappia che ciò non è accaduto per esplicita volontà di Inzaghi che non voleva correre il rischio di compromettere l’integrità dello spogliatoio inserendo nuovi giocatori che poi chiedono ovviamente di giocare infatti i 2 giovani che lo hanno fatto sono stati immediatamente allontanati e per lo stesso motivo si è opposto alla cessione di Frattesi ( il Napoli con la cassa piena mi risulta abbia fatto offerte molto interessanti ) che avrebbe dato le risorse per inserire un paio di giocatori giovani ( i fine carriera graditi ad Inzaghi la nuova proprietà non li vuole)ma al solo pensiero il nostro allenatore inorridisce . Quindi per ricapitolare abbiamo la squadra più vecchia d’Europa e siamo quella che in Europa giocherà più partite guidata da un allenatore che si rifiuta di lavorare coi giovani ma una proprietà che vuole solamente giovani . Evidentemente non è una questione di bravura perché Inzaghi non si può discutere ma questa visione così diversa delle prospettive future è un problema serio e fare finta di non vederlo è deleterio perché se vogliamo essere pragmatici il risultato è che Inzaghi è un grandissimo allenatore inadatto agli obiettivi ed alla filosofia della proprietà Inter ! Amala".

Alberto