Finalmente una bella Inter dopo tante delusioni in campionato, finalmente un risultato positivo e anche il commento di Filippo Tramontana per il suo tradizionale video editoriale per FcInterNews è volto all'ottimismo: "Finalmente un'Inter che gioca da Inter e fa una grande partita contro una squadra che non aveva mai perso in Champions quest'anno. Compatta, concentrata, bene in tutti i reparti e anche Inzaghi merita i complimenti, come merita le critiche quando c'è da far notare le cose che non vanno". A seguire il video completo (clicca qui se segui da app).