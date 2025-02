Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta per 1-0 contro la Juventus.

"Scusate per la voce, ho rimproverato di troppo Taremi. Ancora una volta mi ha deluso, non ci sono più appelli, questo è il giocatore - le sue parole -. L'Inter perde ancora, va in crisi nei big match. Troppi cali di tensione, per una squadra che vuole vincere il campionato è incocepibile. Inacettabile non scendere in campo nel secondo tempo. Inizia a diventare una situazione scomoda e preoccupante".

Di seguito il video.