Chiamato a sostituire l'infortunato Denzel Dumfries, Matteo Darmian è sempre partito titolare sulla destra dopo il suo rientro dall'infortunio.

Sono 3 i gol siglati in 23 presenze in questo campionato per il jolly azzurro che ha eguagliato il suo primato personale (2020/21).

Due delle sue reti in Serie A sono arrivate proprio contro il Cagliari, record condiviso con il Parma, sua ultima vittima.