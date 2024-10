Quello di sabato sera sarà il 161° confronto tra Inter e Torino in Serie A. I nerazzurri contano 74 vittorie e i granata 36, con 50 pareggi che completano il quadro. L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite giocate a San Siro contro il Toro in campionato. In generale, i nerazzurri sono rimasti imbattuti in tutti gli ultimi 10 incontri di Serie A contro i piemontesi e negli ultimi tre successi interni hanno sempre mantenuto la porta inviolata.