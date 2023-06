Edin Dzeko è a un gettone dalla 100esima presenza con l'Inter in tutte le competizioni. Il bosniaco potrebbe portarsi in tripla cifra già domani, allo stadio Olimpico Grande Torino, nel caso in cui Simone Inzaghi deciderà di impiegarlo nell'ultima partita di campionato dei nerazzurri contro i granata di Ivan Juric.