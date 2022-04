Marcelo Brozovic contro la Roma ha segnato la sua seconda rete consecutiva in campionato, dopo quella realizzata contro lo Spezia nel precedente turno di Serie A. Si tratta della prima volta in cui Marcelo va a segno in due match di fila e del suo gol numero 28 in nerazzurro in 284 presenze, il croato raggiunge Mario Balotelli nella classifica marcatori all-time.