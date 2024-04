L'Inter a Udine ritroverà Yann Sommer, tenuto a riposo contro l'Empoli (al suo posto Audero) dopo la distorsione accusata con la Svizzera. L'ex portiere del Bayern finora ha tenuto la porta inviolata in 17 gare in questo campionato. Un dato importante, visto che nell'era dei tre punti a vittoria sono solo due i portieri stranieri che hanno fatto meglio in una stagione di Serie A: Pepe Reina (18 nel 2017/18 con il Napoli) e Sebastian Frey (19 nel 2006/07 con la Fiorentina).