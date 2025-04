Hakan Çalhanoglu guiderà, salvo sorprese, ancora una volta il centrocampo dell'Inter nel match in programma domani pomeriggio a San Siro contro la roma e tornerà davanti alla difesa dopo aver riposato in parte contro il Milan nel derby di Coppa.

Il regista turco ha servito l’assist per il tiro in 8 delle ultime 10 conclusioni dell’Inter in Serie A (tra Cagliari e Bologna). Calhanoglu ha preso poi parte a 4 gol (una rete e 3 assist) in campionato contro la Roma con la maglia dell’Inter, anche se non è stato coinvolto in alcuna marcatura nei suoi cinque confronti più recenti contro questa avversaria.

In difesa invece dovrebbe tornare Francesco Acerbi. Sono due invece le sue reti contro la Roma in Serie A, entrambe arrivate allo stadio Olimpico (la più recente nella gara di ritorno dello scorso campionato). Il difensore nerazzurro ha appena tagliato il traguardo delle 400 presenze nel torneo.