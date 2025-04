Momento delicato per l’Inter che perde due partite di fila. Dopo il ko in extremis contro il Bologna, i nerazzurri perdono male nel derby contro il Milan. Come ha ricordato lo stesso Simone Inzaghi a fine gara, non succedeva da diverso tempo che i nerazzurri perdessero due gare di fila.

Nello specifico dalla primavera del 2023, quando l’Inter perse contro Juventus (19 marzo) e Fiorentina (1 aprile), con in mezzo la sosta per le nazionali. Anche allora, le sconfitte - entrambe per 1-0 - arrivarono in un momento critico della stagione, poi rilanciata grazie all’eccellente cammino europeo che portò fino alla finale di Champions League.