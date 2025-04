Toccherà ancora una volta, salvo sorprese, a Lautaro Martinez guidare l'attacco nerazzurro in vista della sfida di domani in programma a San Siro tra Inter e Roma.

Il Toro è stato coinvolto in 3 reti nelle sue ultime 6 presenze di Serie A contro la Roma (2 gol e un assist), dopo che non aveva preso parte in neanche una marcatura nelle prime sei. L'ultima rete è stata segnata nel match d'andata, vinto per 1-0 all'Olimpico.