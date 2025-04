A differenza dei turni precedenti, le semifinali di Coppa Italia 2024-25 prevedono la disputa dei tempi supplementari, in caso di risultato in parità dopo i 180' regolamentari delle gare di andata e ritorno. Uno scenario che per Inter e Milan, in 243 derby disputati in tutte le competizioni, si è verificato solo in un’occasione, proprio in Coppa Italia: era il 27 dicembre 2017 quando i rossoneri si imposero sui cugini per 1-0 grazie alla rete di Patrick Cutrone al 104'.