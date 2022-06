Il primo Derby d'Italia della prossima stagione è fissato in calendario nella 13ª giornata di Serie A. Come ricorda Opta, la Juventus è rimasta imbattuta in 9 delle 11 sfide alla giornata 13 contro l'Inter in SerieA (6V, 3N), ma i nerazzurri hanno vinto proprio la più recente: era il 22 novembre 2008 e finì 1-0 per il Biscione con gol di Sulley Muntari.