Buona la prima per André Onana. Il portiere all'esordio con l'Inter nella prima di Champions League contro il Bayern Monaco si rivela subito decisivo con una serie di interventi in uscita e ben 10 parate sui tentativi della squadra bavarese. A riportarlo è OptaPaolo, specificando che nessun estremo difensore nerazzurro abbia compiuto più interventi in una partita della massima competizione europea per club dal 2003/04.