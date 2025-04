Quella tra Inter e Bayern Monaco è una sfida storica in Europa, con 9 precedenti tra i quali spicca la finale di Champions League del 2010 vinta dai nerazzurri a Madrid nell'anno del Triplete. Il bilancio è di 3 vittorie per il Biscione e 5 per il Bayern, con un pareggio a chiudere il quadro. Nel complesso di contano 9 gol nerazzurri e 13 dei bavaresi.

L'Inter torna ad affrontare il Bayern Monaco per la prima volta dopo il doppio incontro nella fase a gironi della Champions League 2022/23 (due vittorie per 2-0 dei bavaresi), l’edizione in cui i nerazzurri arrivarono alla finale contro il Manchester City. Nella sfida di Monaco andò a segno anche Benjamin Pavard, arrivato poi in nerazzurro nella stagione successiva.

Tutti i precedenti:

23-11-1988 Bayern Monaco-Inter 0-2 (60' Serena, 71' Berti)

07-12-1988 Inter-Bayern Monaco 1-3 (33' Wohlfarth, 38' Augenthaler, 40' Wegmann, 45' Serena)

27-09-2006 Inter-Bayern Monaco 0-2 (84' Pizarro, 94' Podolski)

05-12-2006 Bayern Monaco-Inter 1-1 (62' Makaay, 91' Vieira)

22-05-2010 Bayern Monaco-Inter 0-2 (35' Milito, 71' Milito)

23-02-2011 Inter-Bayern Monaco 0-1 (91' Gomez)

15-03-2011 Bayern Monaco-Inter 2-3 (3' Eto'o , 21' Gomez, 31' Muller, 64' Sneijder, 89' Pandev)

07-09-2022 Inter-Bayern Monaco 0-2 (24' Sané, 67' aut. D'Ambrosio)

01-11-2022 Bayern Monaco-Inter 2-0 (31' Pavard, 75' Choupo-Moting)