Lautaro Martinez è tornato in grande spolvero dal Qatar dopo la vittoria del Mondiale con la sua Argentina. C'è però un dato che preoccupa: quando il Toro non segna in campionato, l'Inter non riesce a vincere. Il numero 10 è rimasto a secco solo tre volte da gennaio in poi, ovvero contro Empoli, Bologna e Sampdoria. Nei primi due casi sono arrivate due sconfitte, a Genova invece solo un punticino.