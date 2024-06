Simone Inzaghi ha chiuso la stagione con la seconda stella ed è diventato in generale il secondo tecnico con la media punti più alta nella storia dell’Inter in Serie A tra quelli che contano almeno 50 panchine con questa squadra: con una media di 2.19 punti a incontro.

Comanda la top 3 Conte (2,28) con 52 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte in 76 partite. Mourinho chiude il podio con una media punti di 2.18 frutto di 49 vittorie, 19 pareggi e 8 sconfitte in 76 partite. Inzaghi è secondo con una media punti di 2.19 in 114 partite (77 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte)