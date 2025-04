L'Inter lascia momentaneamente da parte la Champions League e si concentra di nuovo sul campionato: oggi alle 18, nel giorno di Pasqua, i nerazzurri se la vedranno contro il Bologna al Dall'Ara. Sono 155 i precedenti in Serie A tra le due squadre: i nerazzurri contano 75 vittorie contro le 43 dei rossoblu, con 37 pareggi che completano il quadro.

Per la 40ª volta nella storia l'Inter giocherà una partita di campionato la domenica di Pasqua, esattamente come il Bologna. I nerazzurri e i rossoblu diventeranno così le due squadre che hanno giocato di più in questo giorno, staccando la Roma ferma a 39. Sarà inoltre la quinta volta che Bologna-Inter viene giocata a Pasqua: il bilancio è di due vittorie a testa.