Decisivo Riccardo Orsolini in casa Bologna: l'esterno dei felsinei ha bruciato le speranze nerazzurre di fare punti al Dall'Ara. Come evidenzia Opta Paolo, "ha segnato 12 gol in questo campionato e l’ultimo giocatore italiano che ha realizzato più reti in una stagione di Serie A con il Bologna è stato Alberto Gilardino, nel 2012/13 (13)". Un contributo dunque notevole, quello fornito da Orsolini nel corso di questo campionato. E il Bologna, con il successo sull'Inter, rilancia le proprie ambizioni Champions.