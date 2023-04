Per il ritorno dei quarti di finale di Champions League il peso dell'attacco dell'Inter sarà anche sulle spalle di Romelu Lukaku, quest'anno in rete contro il Porto e contro Benfica al Da Luz. Big Rom ha segnato 9 gol in 14 presenze con l'Inter in Champions: è il quinto miglior marcatore dei nerazzurri nella competizione, alle spalle di Adriano, Cruz, Crespo ed Eto'o.