Nella Champions League in corso Romelu Lukaku ha collezionato solo 144' senza mai partire titolare. Nessun problema per l'attaccante belga che risulta comunque essere l'unico giocatore dell'Inter ad aver segnato o servito un assist in ogni turno in cui ha giocato (gol nella fase a gironi, gol negli ottavi, gol nei quarti, assist in semifinale).