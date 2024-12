Inter e Atalanta sono le due squadre di Serie A con un gioco maggiormente strutturato in fase offensiva. Ritmo, dinamismo e intensità: la chiave dello sviluppo esecutivo risiede sempre nell'attacco alla porta. Prime a 42 per gol segnati, l'Inter ha messo a segno 31 assist, mentre la Dea 30. La formazione di Gasperini comanda la classifica dei tiri totali effettuati (in porta e fuori, ndr) con 210 tentativi totali. L'Inter è terza dietro la Lazio a quota 183.