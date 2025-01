Il Bologna porta bene a Lautaro Martinez, in rete anche nell'ultimo incrocio contro i rossoblu. L'ottimo feeling è dimostrato da un dato chiaro: il Toro è andato a segno in ognuna delle ultime quattro gare giocate a San Siro in Serie A negli incroci con gli emiliano. Il Bologna è la quarta avversaria (dopo Salernitana, Atalanta e Cagliari) contro cui l'argentino vanta più di tre reti al Mezza nella competizione.