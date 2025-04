Con il gol di ieri sera inflitto al Bayern Monaco, Lautaro Martinez firma la sua ventiduesima rete in Europa con la maglia dell'Inter, raggiungendo Roberto Boninsegna e piazzandosi secondo alle spalle del solo Alessandro Altobelli, marcatore assoluto in tal senso con 35 reti. Ma non solo, perché con il gol segnato all'Allianz Arena, Lauti ha sottoscritto il settimo gol stagionale in Champions League, raggiungendo un dato che non si verificava dal 2010/11 quando l'ultimo giocatore dell'Inter a segnare almeno sette reti in una singola edizione del suddetto torneo fu Samuel Eto’o che quell'anno raggiunse quota otto gol, e ha preso parte ad un'azione da gol per la quarta partita consecutiva in UCL.

Dati che fanno del capitano dell'Inter un ammazza record, oltre che avversari: con quella di ieri sera, difatti, il capitano dell'Inter ha sottoscritto la marcatura numero 19 in Champions League, superando anche Adriano l'Imperatore, fermo a 18. "Questo ragazzo!" è il commento della Uefa che celebra il dieci di Simone Inzaghi.