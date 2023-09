Con la rete siglata alla Real Sociedad, Lautaro Martinez si issa a quota 11 in Champions League e diventa il terzo marcatore di sempre dell'Inter nella competizione. Come ricorda Opta, davanti all'argentino ci sono soltanto Cruz a 13 e in prima posizione Adriano a 14.

11 - Migliori marcatori Inter in Champions League:



14 - Adriano 🇧🇷

13 - Julio Cruz 🇦🇷

11 - #Lautaro Martínez 🇦🇷

11 - Hernán Crespo 🇦🇷

10 - Samuel Eto'o 🇨🇲



