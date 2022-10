L’Inter ha perso gli ultimi due match di campionato contro Udinese e Roma. Sabato al Mapei contro il Sassuolo la squadra nerazzurra cercherà di invertire la tendenza e riprendere la propria marcia in campionato, anche perché l’ultima volta che ha infilato almeno tre sconfitte di fila in Serie A risale al maggio 2017 (quattro in quel caso, l’ultima delle quali proprio contro il Sassuolo).