Quella di sabato sera sarà la sfida numero 125 in Serie A tra Inter e Atalanta. Fino ad oggi sono 66 le vittorie messe in archivio dal Biscione, contro le 24 dei bergamaschi. A completare il bilancio ci sono invece 34 pareggi. I nerazzurri di Milano sono inoltre imbattuti da nove incontri in campionato nei match giocati contro la Dea e hanno trovato la rete in ciascuna delle ultime 25 gare disputate in un girone d’andata di Serie A.