Insieme al tecnico Andrea Zanchetta, è Matteo Lavelli il giocatore che si presenta in zona mista all'Ulrich-Haberland Stadion per commentare il successo contro il Bayer Leverkusen, sesta sinfonia su sei partite per l'Inter in questa Youth League. Presente anche l'inviato di FcInterNews.it. Queste le parole dell'attaccante nerazzurro.

Vi aspettavate un percorso così in Youth League?

"No, sinceramente all'inizio non ci credevano tutti ma col lavoro e il sacrificio in allenamento abbiamo raggiunto quest'obiettivo".

Dietro questa grande squadra c'è un grande gruppo, confermi l'unione che si vede in campo?

"Vero, dall'Under 15 c'è un grande gruppo che si è rinforzato fino a quest'anno".

A livello personale che inizio di stagione è stato?

"Un po' difficile all'inizio trovare il gol, però col passare del tempo ho ritrovato fiducia".

FcIN - C'è stato un momento nel quale temevate di non riuscire a segnare?

"Sì, secondo me all'inizio abbiamo visto che finalizzare era molto semplice e magari abbiamo abbassato il ritmo. Abbiamo sbagliato, ci siamo resi conto che non era la cosa giusta e abbiamo ricominciato a giocare".

FcIN - C'è stato qualche tuo compagno che ha dato qualcosa in più o è stata una prestazione di gruppo?

"Secondo me più prestazione di gruppo, perché da soli difficilmente si vince".

FcIN - Avete qualche preferenza per i sedicesimi?

"Sinceramente adesso pensiamo al campionato, ci sarà tempo. Poi chi arriva, arriva".

Aidoo e Berenbruch sono già nel giro della prima squadra. È qualcosa che pesa nelle aspettative per la stagione? Pensi anche a questo?

"No, ora come ora non ci penso. Se arriverà sarà una cosa in più e sarò contento".

