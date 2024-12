Dopo la vittoria del River Plate sul Rosario Central 4-0 in campionato, l'esperto centrocampista dei Millonarios Gonzalo Martínez ha parlato in una conferenza stampa accennando anche il discorso legato suo futuro: "Ciò che desidero di più è continuare in questo club per continuare a raggiungere nuovi obiettivi". Poi ha parlato anche del sorteggio del Mondiale per Club che vedrà il River opposto all'Inter: "Sono squadre difficili, ma c’è ancora molta strada da fare prima. Ora posso solo pensare che quando arriveremo all'anno prossimo, se sarò ancora qui, competeremo ad armi pari con chiunque".