Sono due i giocatori squalificati per un turno dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 15esima giornata di Serie A: si tratta di Valentin Castellanos, che quindi salterà Lazio-Inter di lunedì prossimo, e Liam Henderson, assente nella gara tra Empoli e Torino. Stop anche per Thiago Motta, espulso al sesto del secondo tempo di Juve-Bologna per aver "dopo la notifica del provvedimento di ammonizione assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara".

Per il resto, in chiave nerazzurra, c'è da segnalare la seconda sanzione per Federico Dimarco.