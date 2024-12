Luciano Spalletti vuole dimenticare quegli attimi drammatici che sono seguiti al malore accusato in campo da Edoardo Bove, durante il 17' di Fiorentina-Inter: "Il pensiero è quello di distaccarci sempre di più da quei momenti dove tutti abbiamo posato lo sguardo quando gli è successo quell'episodio e rivederlo dentro le immagini naturali, senza condizionamenti - le parole del ct della Nazionale a Calciomercato.it -. Non l'ho sentito in questi giorni, l'hanno sentito gli allenatori dell'Under 21 e i dirigenti. Io lo andrò a trovare, era un po' troppo pressante andare tutti nello stesso momento. Preferisco fare qualcosa di diverso. Non voglio pensare al suo futuro incerto perché lui è una persona eccezionale sotto tutti i punti di vista. Come tanti giovani era nel mirino dalla Nazionale A, spero completi questo suo percorso e di vederlo agli allenamenti con noi".