Con la vittoria in Europa League della passata stagione, che l'ha consacrata a livello internazionale, l'Atalanta si è guadagnata anche il rispetto del Real Madrid, il club più titolato del mondo. Che stasera si giocherà una bella fetta di qualificazione al prossimo turno in casa della Dea, una sfida che Federico Valverde ha inquadrato così parlando con Sky Sport: "E' un avversario molto forte, che sta facendo molto bene da diversi anni - le parole del centrocampista uruguaiano -. Lo stanno dimostrando anche in Serie A, con il primo posto in classifica. Li abbiamo affrontati in Supercoppa europea e abbiamo faticato moltissimo nel primo tempo: questo dimostra quanto siano forti. Dovremo essere solidi in difesa e creare tanto in attacco per provare a vincere su questo campo".