L'allenatore del Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, festeggia il passaggio della squadra alla finale in Messico. Nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il San Luis, ha ricordato il suo recente periodo al River Plate, il club in cui si è formato, e ha fatto riferimento al Mondiale per club 2025 , dove il Milionario sarà un avversario nel girone della squadra messicana che comprende anche l'Inter: "Ho vissuto tempi difficili al River. Oltre ad essere tifoso del River, sono cresciuto lì. Dopo 20 anni in Europa, dovevo tornare e penso che abbiamo anche fatto un buon lavoro, solo che ci toccava finalizzarlo... Ecco perché apprezzo la fiducia del Monterrey per avermi scelto: è il primo club in cui ho lavorato in cui non avevo passato né senso di appartenenza da giocatore".

Sulla competizione estiva l'ex Bayern Monaco ha aggiunto: "Sarà dura, ma non ho molto da dire. Adesso mi concentro sul campionato messicano con la squadra".