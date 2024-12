Ha assaggiato il grande palcoscenico della Champions League solo tre anni fa prima di un lento declino, ma ora il Borussia Moenchengladbach vuole mettersi alle spalle le difficoltà e rilanciarsi. A garantirlo, ai microfoni di Sport1, è il direttore sportivo Roland Virkus, che spiega anche i motivi che hanno portato i Fohlen nei bassifondi della classifica: "Nel 2021 avevamo una squadra estremamente costosa, orientata al calcio internazionale. Anche il Covid ha causato difficoltà ai club professionistici tedeschi per via della mancanza di entrate. Inoltre, con giocatori come Herrmann, Jantschke o Stindl abbiamo perso una faccia intera”, ha detto Virkus riferendosi alle dolorose partenze.

Partenze che hanno riguardato anche giocatori andati via a parametro zero come Marcus Thuram e Ramy Bensebaini, ferita ancora aperta per Virkus: “Non abbiamo avuto la possibilità di estendere questi contratti. Questo ci è costato un sacco di soldi”.

