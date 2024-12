All'Ulrich-Haberland-Stadion, alle spalle della BayArena, l'Inter dei giovani già qualificata ai sedicesimi di finale di Youth League dà luogo a una prestazione gagliarda e convincente contro il Bayer Leverkusen, in attesa della partita dei "grandi" di questa sera. Una vittoria firmata Zanchetta che non fa che confermare e prolungare il cammino perfetto della squadra nella competizione. Non è stato facile però avere la meglio su un Bayer Leverkusen coriaceo, che specialmente nel primo tempo ha messo in difficoltà l'Inter che le sue verticalizzazioni ficcanti, in ambascia soprattutto i centrali nerazzurri. Ma anche nella ripresa i tedeschi hanno cercato fino alla fine la rete, ben controllati dai nerazzurri e dal portiere Taho. Molto bene invece Zouin, una presenza costante sulla destra, così come Topalovic e Zanchetta, sempre nel vivo dell'azione. Analizziamo gli up & down della formazione nerazzurra.

UP&DOWN

RISING STAR

AYMEN ZOUIN - Una spina costante nella difesa tedesca, propositivo e imprendibile sulla corsia di destra, quasi tutti i pericoli passano dai suoi piedi. Sin dai primi minuti del primo tempo riesce a sgusciare via al suo diretto marcatore mettendo dentro palloni interessanti, i compagni si fidano di lui e lo cercano spesso e volentieri. Salta l'uomo e serve i compagni, prestazione maiuscola.

UP

LUKA TOPALOVIC - Prestazione completa, offre sostanza e qualità a centrocampo, fa da collante alle due fasi e si propone anche in fase offensiva. Muscoli e cervello per il centrocampo di Zanchetta. Fa su e giù per il campo a seconda che si debba difendere o attaccare.

MATTIA ZANCHETTA - Dai suoi piedi nasce il gol vittoria ma è solo il completamento di una partita di grande quantità. Sempre concentrato e al servizio dei compagni, trova anche la gioia personale che permette all'Inter di proseguire il suo cammino perfetto in Youth League.

DOWN

MATTEO VENTURINI - Sempre difficile indicare un giocatore meno positivo quando si vince su un campo difficile come quello di Leverkusen. Venturini però fa più fatica del solito a entrare in partita, commette diversi errori in fase di appoggio ed è poco dentro il gioco. Zanchetta se ne accorge e lo richiama in panchina all'intervallo tra i due tempi.

YVAN MAYE - In difficoltà quando viene puntato, alterna buone cose a errori evitabili. La squadra non prende gol e di sicuro è merito della difesa ma va spesso in difficoltà, specialmente quando gli avversari verticalizzano o provano a saltarlo, e deve rifugiarsi nella spazzata lunga per evitare pericoli. Nel secondo tempo prende anche un giallo evitabile per aver allontanato inutilmente un pallone.

