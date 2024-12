Stevan Jovetic, ex attaccante di Fiorentina e Inter, parla ai microfoni di TuttoJuve.com analizzando i temi principali del campionato: "È bello vedere un campionato così in cui ci sono molte squadre che stanno andando alla grande. Sono molto felice del cammino della Fiorentina, stanno riuscendo a tener il passo e la mia speranza è di vederli poter competere per un posto in Champions League come accadeva ai miei tempi. L'Atalanta è spaventosa per quello che sta facendo gli ultimi anni, ormai è all'altezza di sfidare alla pari le squadre top in Europa. Ho ancora in mente la vittoria sul Leverkusen in Europa League, davvero fantastico. Il match con il Real Madrid non sarà affatto scontato, già in Supercoppa quest'estate dimostrarono di poter far bene. Quel che fece la differenza fu l'esperienza in quel tipo di sfide, visto che il Madrid gioca tre finali l'anno".

Non mi hai citato la Juve, dunque non la vedi come possibile favorita?

"Sinceramente no, per me la favorita è l'Inter per via della rosa che è la più completa in Italia. In panchina si accomodano calciatori come Taremi, Frattesi, Correa e Arnautovic. E poi giocano insieme da tantissimi anni, un dettaglio non trascurare a livello di mentalità".

