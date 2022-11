L'Inter di Simone Inzaghi, contro la Juventus, cercherà di continuare l'ottimo cammino intrapreso in campionato. Per la squadra nerazzurra sono quattro le vittorie consecutive in campionato, tutte arrivate segnando almeno due reti. L'Inter ha sempre trovato il gol nelle ultime 24 gare di campionato, confermando la sua vena realizzativa.