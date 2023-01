Felling speciale tra Edin Dzeko e l'Atalanta, prossimo avversario dell'Inter in Coppa Italia. Considerando tutte le competizioni, il Cigno ha messo a segno 9 gol contro i bergamschi, che in Italia sono le vittime preferite dell'attaccante bosniaco. In questa stagione l'ex Roma ha già realizzato una doppietta contro la Dea in campionato, nella sfida vinta per 3-2 dall'Inter a Bergamo lo scorso 13 novembre.