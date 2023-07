La sfida tra Juventus e Inter all'Allianz Stadium si terrà anche in questa stagione alle 13esima giornata. Si ripete pertanto la coincidenza verificatasi lo scorso anno, quando bianconeri e nerazzurri si affrontarono proprio nello stesso turno di campionato: ad imporsi furono gli uomini di Massimiliano Allegri col punteggio di 2-0, grazie alle reti di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli. Lo ricorda Opta.

