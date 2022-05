Il match di San Siro tra Inter ed Empoli sarà anche l'occasione per vedere la nuova sfida tra Simone Inzaghi ed Aurelio Andreazzoli. Il tecnico piacentino ha vinto i tre precedenti contro il collega toscano in Serie A (due sulla panchina della Lazio, uno su quella dell’Inter).

Ma non è tutto. Come ricorda Opta, l'allenatore nerazzurro ha avuto la meglio anche in sei precedenti su sei contro i toscani in Serie A da allenatore, cinque con la Lazio e uno con l’Inter.