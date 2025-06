Negli Stati Uniti per la Concacaf Gold Cup, Tajon Buchanan sta recitando un ruolo da protagonista con la maglia della Nazionale canadese, nella notte uscita vittoriosa per 2-0 contro El Salvador, anche grazie alla sua prestazione da MVP condita da un gol: "Ci hanno reso le cose molto difficili, ma era importante mantenere la pazienza. Abbiamo conquistato tre punti, ora andiamo avanti", ha detto il laterale dell'Inter parlando a OneSoccer dalla pancia dello Shell Energy Stadium di Houston. Prima di proiettare lo sguardo alla gara valevole per i quarti di finale della competizione contro il Guatemala: "Veniamo da tre partite molto dure, tutte diverse. Si tratta di guadagnare la giusta fiducia, e il gruppo lo sta facendo. Ora guardiamo alla prossima partita".