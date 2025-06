Le altissime temperature toccate ieri al 'Bank of America Stadium' di Charlotte, durante il match del Mondiale per Club tra Benfica e Bayern Monaco, non possono costituire un alibi per i giocatori che sono scesi in campo. Lo ha detto Thomas Muller, leggenda dei bavaresi, dopo aver giocato dal primo all'ultimo minuto la sfida condizionata dal grande caldo: "Siamo professionisti, dobbiamo essere in forma. Se un quasi 36enne come me, riesce a correre 90 minuti, allora tutti dovrebbero farlo. Quindi, niente scuse", ha detto il tedesco parlando in zona mista.