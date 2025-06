Borussia Dortmund e Fluminense sono la nona e la decima squadra qualificate agli ottavi di finale del Mondiale per Club dopo l'ultima giornata del girone F. I tedeschi chiudono il proprio raggruppamento al primo posto, a quota sette punti, grazie alla vittoria scontata sui sudcoreani dell'Ulsan HD: 1-0 il finale per effetto del gol di Daniel Svensson; seconda piazza, invece, per i brasiliani, che contro i sudafricani del Mamelodi Sundowns non sono andati oltre lo 0-0. Per conoscere gli avversari del prossimo turno, BVB e Flu devono aspettare l'epilogo di Inter-River e Urawa-Monterrey di stanotte.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!