Sono quattro i precedenti in competizioni ufficiali tra Inter e Porto, avversarie agli ottavi di Champions League (unica competizione in cui si sono incrociate le due squadre). Nella stagione 2004/2005 i nerazzurri affrontarono i portoghesi proprio agli ottavi di finale: pareggio per 1-1 all'andata con gol di Martins, mentre al ritorno a San Siro arrivò grande tripletta di Adriano per portare i nerazzurri ai quarti.

Nella stagione successiva altra sfida in Champions, questa volta nella fase a gironi. Inter sconfitta 2-0 all'Estádio do Dragão, poi vittoria a Milano per 2-1 con doppietta di Cruz.