Avvio di stagione molto positivo per l'Inter. I nerazzurri hanno ottenuto cinque clean sheet in questo campionato: nessuno, come ricorda Opta, ha fatto meglio. La squadra di Simone Inzaghi ha inoltre ottenuto quattro successi fuori casa di fila senza subire gol in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra agosto e ottobre 2012. Quella nerazzurra, infine, è anche l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei in corso a non aver ancora subito reti nel corso dei primi tempi.