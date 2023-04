Contro la Fiorentina è arrivata la terza sconfitta consecutiva e la decima totale in campionato dopo 28 giornate.. Un traguardo negativo che non accadeva dalla stagione 2016/17, iniziata da De Boer e terminata con Vecchi, con la gestione Pioli nel mezzo. L'Inter chiuse al settimo posto in classifica, in totale furono 14 le sconfitte. Bisogna ritornare indietro alla stessa stagione per trovare gli ultimi 3 ko di fila in campionato.