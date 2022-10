L'Inter è la squadra che da più turni attende il pareggio in Serie A, tra quelle presenti in questo campionato: i nerazzurri non impattano da 19 incontri (ultima volta proprio contro la Fiorentina, 1-1 a San Siro il 19 marzo) e non arrivano a 20 partite consecutive nel massimo campionato senza pareggi dall’inizio degli anni ’40 (23 tra febbraio 1940 e gennaio 1941).