Dopo la missione fallita a Riyad, con la Supercoppa italiana sfumata al fotofinish nella finalissima con il Milan, l'Inter tornerà in campo domenica pomeriggio, al Penzo di Venezia, per allungare la sua striscia di vittorie in trasferta. Come riporta Opta, i campioni d'Italia, imbattuti fuori casa in questo campionato al pari della Juve, sono reduci da cinque vittorie lontano da San Siro senza subire gol (18-0 lo score totale) e potrebbero infilare il sesto con annesso clean sheet per la prima volta nella loro storia.